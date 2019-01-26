學測考生注意！個人申請要上台大 4科估要55級分

2019-01-26 21:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學測今天結束，補教業者也連忙幫考生預估未來落點，在個人申請管道，有72％的科系改變篩選倍率，連動影響下，使得中後段的大部分學生都難以預估，但仍評估上台大門檻約落在55級分（4科加總）。

大學招聯會今年首度變革，要求各科系今年繁星推薦、個人申請及考試分發等管道，若要採計學測成績，最多只能看4科；補教業者檢查今年招生簡章，發現有高達72％科系改變了申請要看的篩選倍率科目，變動之大，連帶影響，讓今年的落點很難預估。

醫學系、台大法律 至少59級分

補教業者劉駿豪認為，頂尖前段班考生，成績一定可拿滿級分，因此改看4科，加總也是60級分，所以預估一類組的頂尖科系如台大法律、台大會計等，都還至少59級分，三類組醫學系門檻也是至少59級分才有機會，二類組頂尖科系門檻則落在57級分左右。

拚理想科系 拿6個志願去衝刺

但劉駿豪說，除去頂尖的考生，其他考生就必須詳查過去5年的數據，找出志願科系的平均級分門檻，再拿來跟今年的科系檢定與篩選相比較，但不用太精準，因為找不到答案，只要合理範圍內，就拿6個志願去衝刺理想科系。

科系要求的檢定門檻 要看清楚

劉駿豪提醒，衝刺不能不合理，不能想申請數學系但數學考不好，建議考生要看清楚科系要求的檢定門檻，如英文前標、數學前標等，確定通過後，再看「篩選倍率科目」，應每個科系都會篩選，如成大資工系招生53人，但採數學科篩選倍率3倍，意思就是53人乘以3後，最多只會招收159人，這159人必須用數學科成績排序，數學成績好才能通過篩選，進入第二階段，因此考生看到志願科系的篩選，與自己拿手科目相符，就可大膽衝刺選填。

劉駿豪預估，今年台大門檻約55級分，清大、交大及成大的門檻約53級分，中字輩的大學（中興、中央、中正等）約51級分，頂尖私立大學門檻約43級分。

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