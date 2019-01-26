迷姦女業務！色男酒駕「大黃蜂」撞警車 爆出案外案…

2019-01-26 20:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕色膽包天！台中市39歲葉姓男子日前結識20多歲女業務，昨天（25日）向友人借來向租車公司租賃的跑車，約女業務至苗栗縣三義鄉遊玩，疑似在飲料下藥還灌酒，擄走女業務以手撫摸下體，遇警方盤查時還衝撞警車逃逸，當晚就被逮，今天被依妨害性自主、公共危險和妨害公務等罪嫌移送。

警方調查，葉男借來友人租賃的「大黃蜂」跑車，約出女業務，從台中到三義玩。女業務指控，昨天下午他們三義一家餐廳吃飯，她只喝了一瓶啤酒，之後上完廁所後喝了桌上果汁，就覺得頭腦昏沉，葉男頻頻勸酒，還帶她去續攤，直到晚上8點多，她撐不住醉倒，趴睡在續攤餐廳桌上，葉男竟將她強拉上車。

警方昨晚巡邏時，見到有輛跑車左右搖晃，懷疑駕駛酒駕，趨前盤查，案外案意曝光。開跑車的葉男見警方盤查，先倒車撞到後方轎車，又直接撞向路邊警車後逃逸。

警方布下警網追捕，2個小時後總算在三義游泳池旁找到葉男駕駛的跑車，團團圍住逮人，而車上女業務見警方到場後，臉上滿是驚恐，立刻向警方求助。

女業務向警方指控，她在車上遭葉男毆打，限制自由。葉男衝撞警車導致車輛受損，還威脅她要賠償，不賠就「以肉體償還」，她不從還被葉男毆打。女業務哭訴，因為害怕葉男施暴，只好假裝妥協，要求葉男買保險套，想趁隙逃跑，但葉男執意「霸王硬上弓」，以手撫摸私處得逞。

警方對葉男酒測，酒測值高達0.84，但葉男否認性侵、毆打女業務，只說醉後有用手碰觸女業務。警方說，對於女業務指控，將進一步調查。

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