枯水期遭大量取水 玉山省水作戰改打感情牌

2019-01-26 19:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期山區持續低溫，玉山塔塔加園區又沒明顯降雨，遊客中心儲水不樂觀，導致園區用水告急，現於停車場的廁所，都已暫停沖水設施，改用大水桶舀水清潔，園區宣導民眾省水，還走文青路線、大打感情牌，標語寫下「我來自山澗，靠電力一段段推送到您面前，滴滴珍貴不易！」等感性字句，盼遊客身處水、電不豐的山區，能多多節省資源。

玉管處表示，去年在枯水期，有民眾認為「天然的尚好」，深諳園區供水都是山泉，竟拿多個空桶到廁所旁的大水桶取水，有的用來炊煮食物，有些竟還帶下山，被遊客中心人員發現制止才作罷，由於枯水期水源不足，大量取水行為相當不可取。

以往園區的省水告示，都是制式枯燥的宣導文字，很難讓民眾「有感」，為此，塔塔加的同仁，特別將山區水資源得來不易，化成感性文字，盼讓民眾知道，這些「理所當然」的水，都是從山澗分段抽取而來，尤其春節連假將屆，更造成龐大供水壓力，盼透過柔性宣導與舀水措施提前因應，避免山區鬧水荒。

玉管處提醒，民眾上山自備飲食，宜儘量從簡，避免製造包裝紙、果皮等垃圾，不僅省水，也減少垃圾量，並應把垃圾帶下山，除因山區垃圾處理不易，也防止春節垃圾爆量，此外，近期山區持續低溫，民眾應做好保暖，避免海拔與氣溫落差過大，造成身體不適。

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