學測考含糖飲料對健康影響 考生自省「每天喝好幾杯」

2019-01-26 19:09

［記者黃旭磊／高雄報導］學測第二天，社會組國文寫作考「含糖飲料對健康影響」題組，考生自省喝太多影響健康，也有支持者認為糖份能補充熱量。

今天（26日）為108學年度大學學科能力測驗最後1天，上午考數學、下午考國文寫作、自然，高雄3個考區僅出現忘帶證件等零星違規事件，測驗在傍晚4點50分結束，考生步出高雄中學等考場，眉開眼笑準備迎接農曆新年。

國文寫作題組「含糖飲料對健康影響」，省思市售飲料深入家庭、學校、公司行號現象，楠梓高中社會組考生黃澤品表示，印象深刻，需花時間解讀文意與數據，從是否贊成中小學校園禁售含糖飲料加以論述，出得相當有感。

中華藝校陳姓考生贊成禁止含糖飲料，認為糖分易讓學童發胖、注意力不集中。也有考生認為，常叫飲料進教室，每天要喝好幾杯，過多糖份影響思考及健康。

文山高中吳姓考生引述題目數據，反對禁止飲料，她認為糖分幫助耐飢，且缺糖易降低血壓。

高雄師範大學國文系教授陳宏銘認為，考生需解讀減糖政策圖表，關鍵在於提出充分理由，判斷贊成或反對國民健康署政策方向。

至於作文題目「溫暖的心」，陳宏銘說，偏感性及情意，第1篇提到善待人子，第2篇談阿啟伯偷摘瓜，外公體諒阿啟伯家窮故意不抓他，感受題意從心出發才能拿分。

至於數學科考試看法，新莊高中社會組考生吳昌耀認為比模擬考還簡單，排列組合、對數、等比等差都在命題範圍，也考公投案選票領票等時事，沒有太複雜計算。

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