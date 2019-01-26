日本氣質正妹主播撞臉陳思宇 網友：「她」比較正

2019-01-26 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕有網友發現，日本一名外妹甜美、有氣質的正妹主播森山るり，長相與正投入台北市立委補選的「柯家軍」陳思宇十分相像；對此，有其他網友比較後表示「雖然思宇也不差，但我還是得說森山美多了」。

森山るり是日本東京電視台《新聞早晨衛星》的氣象主播，外貌清新有氣質。她在自我介紹中提到，自己除了喜歡跳舞與追星外，也是個「御宅族」；森山常常在IG 分享自己的生活照以及錄製跳舞的影片，親民形象廣受粉絲喜愛，IG上有近4萬名粉絲追蹤。

日前有鄉民在PTT表特版上以「東京陳思宇」為標題發文，分享了森山るり的照片，鄉民比對照片後，紛紛留言表示「氣質高雅」、「雖然思宇也不差 但我還是得說森山美多了」、「某一張的確很像」、「氣質有差 膚色有差」、「比陳正多了好嗎」、「蠻像的啊 皮膚比較好的版本」、「正哭」。

森山るり在IG分享自己跳舞的影片

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