自助加人助！埔里弱勢童義賣泡菜籌旅費 台北2日遊圓夢

2019-01-26 22:08

〔記者佟振國／南投報導〕台灣高鐵彰化站今天在南投縣埔里鎮台灣社會工作實務發展協會，為27名參加都會生活體驗營的弱勢學童捐贈彰化、台北免費來回車票，一圓到台北2日遊的夢想，學童們也很爭氣，在善心人士協助下，製作泡菜義賣籌措旅費，人助加自助，終於順利圓夢。

許多孩子寒假在父母陪伴下開心出遊，但大埔里地區來自單親、原住民或新住民等經濟弱勢家庭的學童卻無法如願，台灣社會工作實務發展協會計劃為受助的27名國中、小學生舉辦2天1夜的都會生活體驗營，交通、食宿費用是一大難題。

還好協會透過「心心星公益平台」負責人部源健、吳蓮花夫婦轉介，獲得台灣高鐵彰化站愛心贈票，高鐵彰化站專員周淑娟今天親自將高鐵車票送到每名孩子手中，讓學童相當興奮。

協會理事長凃淳展說，小朋友非常希望到台北看101大樓，到淡水吃小吃、看日落，這次活動得以順利成行，除了感謝高鐵贈票，立委馬文君爭取中油、善心人士黃伯奇贊助行程餐食及住宿費用，台北101也免費讓學童登上觀景台眺望大台北全景。

除了人助，愛心的幼兒園長潘家宜指導學童，將產季過剩的大白菜、花椰菜製作香脆可口的泡菜義賣，賣力籌措旅費的表現也讓人讚賞。

潘家宜肯定協會平時即訓練學童廚藝等生活技能，學童對洗菜、切菜、備料等廚房工作駕輕就熟，也樂於指導學童製作泡菜，讓他們靠一己之力義賣籌旅費。

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