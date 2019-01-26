有夠亂！賞梅尾聲梅花盛開 還同時開花、長葉、結果…

2019-01-26 18:55

〔記者佟振國／南投報導〕暖冬導致梅花花期大亂，南投縣仁愛鄉互助村西伯梅園原本月初梅花開得稀稀疏疏，沒想到前一波強烈大陸冷氣團的低溫加水氣，目前大量開花，時序已到元月下旬，仍有梅花可賞，甚至不少是一棵樹上同時見到開花、長葉、結果的怪現象，讓梅農直呼：「實在有夠亂！」

往年進入元月下旬，賞梅季已經進入尾聲，甚至結束，但受入冬氣溫偏高又少雨雙重影響，打亂梅花花期，仁愛鄉互助村重要賞梅景點西伯梅園，目前梅花盛開，一片雪白，也讓造訪遊客又驚又喜，但也半信半疑，怎麼這時候還能看到一整片梅花呢？

農民則說，暖冬加少雨，導致梅花分階段開，第一波在耶誕節至元旦期間，元月上旬至中旬天氣回暖，不少樹上的花苞沒有開花，直到最近強烈大陸冷氣團接力報到，低溫又有水氣的催化下盛開，時序已到元月下旬，還是有梅花可賞。

不過，原本早開的梅花已經凋謝，長出新葉，甚至還長出青梅，出現同一棵梅樹同時開花、長葉、結果的奇特景象，然而梅花花期大亂，也讓梅農擔心衝擊春季的青梅產量，影響收益。

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