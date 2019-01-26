久旱「掘嘸筍」 鹿谷冬筍百公斤飆破4萬元

〔記者劉濱銓／南投報導〕受暖冬少雨影響，今年鹿谷冬筍產量銳減，每百公斤的批發價，已從日前的3萬元，飆升至4萬5000元，是近20年來的新高價，由於山區久旱不雨，導致冬筍長不出來，但即便筍價狂飆，筍農仍是「掘嘸筍」，也只能看著高價「乾瞪眼」。

鹿谷鄉公所今舉辦櫻花冬筍季活動，邀請遊客到小半天石馬公園賞櫻、品嘗冬筍料理，由於近來筍價高漲，讓不少品嘗到美味冬筍湯的遊客，個個直呼賺到了。

竹山、鹿谷是全台冬筍重要產區，近年因暖冬關係，產量略減，但整體來說，還有一定的量，價格則維持每百公斤2、3萬元的水準，惟今年乾旱明顯，山區挖不到冬筍，產量已較去年減少3至6成。

尤其年節將屆，中部地區民眾都習慣買冬筍烹煮年菜，在需求增加，以及市場到貨不足，導致每百公斤價格，已從月初的3萬多，一路飆升到4萬5000元。

筍農表示，雖然冬筍每公斤行情約450元，不過民眾在市場買的價格，每台斤則落在350元左右，但仍是相當貴，不僅民眾吃不消，筍農「掘嘸筍」也是苦哈哈，只盼老天能多幫忙，多下點雨，看冬筍能否多長一些。

鹿谷鄉長邱如平表示，每年1月底至2月中旬，鹿谷小半天的河津櫻就會綻放美麗花朵，目前花況約3、4成，預計春節盛開，花期則可持續到春節過後，盼透過賞櫻與冬筍餐推廣，吸引更多民眾到鹿谷遊玩。

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