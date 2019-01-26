台南年貨大街熱鬧開賣 人潮湧入

2019-01-26 18:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府經濟發展局主辦的新化年貨大街，今天起熱鬧開賣，湧入採買人潮，現場還有才藝表演助興，9米高的巨型充氣泰迪熊也首度結合活動亮相，小朋友們興奮不已，

活動為期8天，一樣在新化區的中正路老街商圈舉行，早上並未營業，從中午12點起賣到晚間9點，被戲稱是「午夜場」的年貨市集，迄今邁入第8屆，業績持續攀升，遠近馳名。

這次的年貨大街多達165家業者共襄盛舉，為歷屆之最，包含美食、南北貨、特色攤車，以及應景的年節伴手禮…等，琳瑯滿目。

年貨大街明天才舉行開幕典禮，但今午各攤商完成準備工作，正式營業後，民眾陸續湧進，活動首日就成功匯聚人氣。

今年現場還規劃了燈籠專區，讓民眾感受年節氣氛，並結合日本餐飲文化，設置創意造型立食台，帶來不同的體驗。

新化區長吳金喜表示，這次還是有購物滿額禮的贈獎活動，年貨大街期間，周邊或鄰近的虎頭埤、古蹟餐廳、葉陶楊坊、義式披薩專賣店、地瓜生態故事館… 等特色景點與商家，都配合折扣優惠，歡迎民眾把握。

而活動期間，每天下午起都有才藝表演，包含音樂、舞蹈、魔術、擊鼓、醒獅隊、川劇變臉…等，並邀請知名歌手駐唱，炒熱氣氛。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/