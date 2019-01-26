紫藍色鑲邊！南投生態農場獨創夢幻蝶豆花水餃

2019-01-26 18:47

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮一家生態農場，種植大片有機蝶豆花，鑑於蝶豆花富含花青素，極具抗氧化力，且是最天然的食物染色劑，農場主人陳新豪、陳儀如夫婦研發一系列蝶豆花食品，其中最吸睛的莫過於蝶豆花水餃。蒸熟後的蝶豆花水餃呈現夢幻紫藍色鑲邊，晶瑩剔透，令人好想咬一口。

現年39歲，畢業於南開科技大學資訊管理系的陳新豪，是南投縣青農返鄉推動有機農業有成的代表性人物，他在家鄉埔里鎮與一群志同道合人士共同推動「綠保田」計畫，在埔里筊白筍田裡營造一口口生態池，提供台灣白魚等生物棲息空間，也與在地有機小農組成有機聯盟，運用科技設備將各種健康的農特產品推廣出去。

陳新豪的生態農場也種植大片有機蝶豆花，他和同樣是青農的妻子陳儀如研發一系列蝶豆花食品，包括蝶豆花茶、玻璃罐裝飲品及蝶豆花山粉圓等，並發揮巧思製作蝶豆花水餃。蝶豆花水餃是以蝶豆花天然色素，將白色水餃皮邊緣染成紫藍色，蒸熟後的蝶豆花水餃，白色部份的水餃皮晶瑩剔透，邊緣則呈現夢幻紫藍色，相當特殊，看到的人都好想咬一口。

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