坪林石碇茶花櫻花綻放 走春賞花好去處

2019-01-26 19:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆新年不必出國，甚至不用到中南部，在大台北的後花園、新北市的石碇和坪林區，就可欣賞到明媚春光，新北市綠美化環境景觀處推薦，二格道路、北47線及47-1線沿途已經可以看到許多換上粉色新裝的櫻花樹，預估從一月底到春節為最佳賞櫻期間，坪林榮獲柏林國際旅展2018年全球綠色旅遊勝地百大，新春坪林正是花開時，沿著北宜公路到石碇、坪林一遊好不愜意。

今年農曆春節長假九天，茶鄉坪林的美麗風光遠近馳名，甫榮獲柏林國際旅展2018年全球綠色旅遊勝地百大名單及交通部觀光局2019年經典小鎮，目前正逢茶花櫻花爭相綻放，適合闔家一起新春踏青，一同共暢茶鄉生態遊。

坪林區長施明慧邀請大家春遊坪林，區公所提供最in的坪林春遊攻略路線，攻略一、人文生態走進坪林侏羅紀：旅遊服務中心－親水吊橋－北勢溪觀魚步道－保坪宮坪林老街－金瓜寮自行車道－魚蕨步道。

攻略二、嚴選茶鄉職人路線：南山寺－親水公園－坪林形象商圈－生態園區－坪林茶業博物館－坪林舊橋－坪林茶產業文化館。跟隨上開路線指引，走訪茶鄉坪林人文生態輕旅遊，遠離都市的塵囂，白天吸收大自然的芬多精徜徉綠意小徑，夜晚燈飾閃耀綴拱橋，是走春的好選擇。

石碇區的櫻花已陸續開放見客，不僅石碇北47線與北47-1線沿途皆遍植櫻花，二格道路更是愛花民眾不可錯過的景點，只要沿著二格公園的步道轉進二格路，即可進入兩側種植大量山櫻花的粉紅世界，全程來回約四公里，散步其中，除了能享受石碇新鮮的空氣，更能感受被櫻花環繞的浪漫氣息。

新北市景觀處長林芳良說，今年冬天氣候變化大，寒流低溫天數少，身為台灣原生種的山櫻花開放較不規則且花期較長，民眾可把握周末與年假安排賞櫻。

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