真的是「郝仁」！好人義警中隊長 捐血又捐愛心傘

2019-01-26 19:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局宜蘭分局義警中隊長郝仁，綽號就是「好人」，平常除捐獻物資，也會挽袖捐熱血，至今年已捐出近10萬CC，今年他發現宜蘭冬天多雨，對到派出所洽公的鄉親很不方便，自掏腰包捐出百支愛心傘給分局，讓警方直呼，「好人」名副其實！郝仁說，他天性樂觀、樂於助人，對於現在的名字與綽號非常滿意。

66歲的郝仁是宜蘭冬山人，20歲開始從軍15年，台中谷關特訓中心中校退休後，就加入宜蘭分局義警中隊，現為人力仲介公司經理，平日常利用下班時間，參與公益活動，義務協助警方交通、社區巡邏等勤務，樂觀且樂善好施的個性，讓他獲得「好人」的綽號，10年前，他索性將名字取諧音改為「郝仁」！

除了熱心公益，郝仁平日有空也會挽起袖子，捐出熱血，30幾年來，已捐199次血，一次500CC，已捐出近10萬CC。今年郝仁到派出所洽公時發現，宜蘭冬天多雨，但許多洽公民眾常一時忘了帶傘，非常不便，他於是自掏腰包，捐出約2萬多元，購買了百支愛心傘，捐給宜蘭分局，轄內11個外勤單位，約可分5到10支。

「對現在的名字非常滿意！」郝仁說，改名為「郝仁」，是因為一個同事開玩笑說，「你樂心公益人很好，乾脆改名為好人」，他心想，立志當好人也不錯，而且是有仁心的好人，就去改了名字，沒想到，一改之後，別人不但好記，在公眾場合有人喊好人不是喊他，只要他對號入座一下，還能帶給大家歡笑，拉近與朋友的距離，一舉數得。

郝仁說，熱心公益不能只是口號，好名字不能只是好名字，必須訴諸行動，他才會捐血又捐愛心傘，希望能帶給這個社會幫助，奉獻微薄心力。宜蘭分局長陳宇桓說，愛心傘放在各派出所後，供有需要的民眾借用，但也呼籲民眾發揮公德心，記得歸還。

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