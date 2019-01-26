這下慘了！學測連2天沒帶證件 每科都要被扣1級分

2019-01-26 18:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕怎麼會這樣？！

大學學科能力測驗在數學、國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）及自然考試考完後落幕。基隆考區傳出有考生一連2天考試，都沒有帶合格證件，5科每科都將被扣1級分。

海大試務中心說，這名考生在海大試場應試，因為父親在外地工作，身分證在父親那裡，健保卡又沒有照片、未滿18歲所以沒有駕照，也沒有出過國，所以沒有護照，上述可供證明身分的證件，考生都不沒有，造成一連兩天5科考試都要被扣分。

學測去年開始取消製發考生准考證，改寄發考試通知，考生應試務必攜帶有效證件正本（身分證或有照片健保卡、護照、駕照、居留證其中之一）；學生證、無照片的健保卡、證件影本都屬於無效證件。

海大試務中心說，基隆考區海洋大學試場數學1352人報考、24人缺考；國寫1368人報考、42人缺考；自然1124人報考、48人缺考，每節都有1人未帶有效證件應試。基隆女中試場數學1008人報考、21人缺考；國寫1087人報考、29人缺考；自然786人報考、23人缺考。

基隆考區試場今天發生3起違規事件，海洋大學試場上午數學科考試時，有一名考生放在置物區的手機鈴響違規，基隆女中試場下午國語文寫作能力測驗時也發生一名考生放在置物區的手機鈴響違規；考自然科時，則有一名考生在考試結束鈴響畢後繼續作答違規，試務中心將依規定回報後，由大考中心決定如何處置。

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