單親癌媽開計程車辛苦養3子女 自責沒錢買電腦給他們

2019-01-26 17:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，中市社會局今天啟動「溫馨快遞」計畫，結合社福團體力量，提供400戶弱勢家庭每戶8千元慰問金，幫助溫暖過年，市長盧秀燕率先慰問45歲、獨力撫養3名子女的單親癌媽，送上慰問金、生活物資及募集來的二手電腦，讓奮力向學的孩子能有更好的學習資源。

這名陳姓單親癌媽送報、開計程車，10多年來獨力撫養3名子女，後來車禍加上癌症轉移，無法工作，全靠4千多元的低收戶補助和民間救助金生活，大兒子為了貼補家中從軍，女兒上大學半工半讀，兒子高中讀夜校，白天照顧媽媽，陳婦說，兒女孝順、向學，讓她再辛苦也值得，但是仍在學的兒女卻連電腦、手機也沒有，讓她很自責。

社會局日前先為陳婦的小兒子募集到二手電腦，今年再向民間社團募得二手電腦、手機，基金會獎助學金，並將陳家列入寒冬送暖受扶助戶，今天市長盧秀燕特別帶著慰問金和物資、電腦上門慰問，讓一家人備受溫暖。

盧秀燕訪視時全程握陳婦的雙手，鼓勵為孩子堅強，市府也會持續提供協助，她說，看到陳家小兒子見到手提電腦驚喜表情，讓人印象深刻。

她也提醒，年關將近，仍有人年過不下去，呼籲民眾多關懷身邊的親友，有問題可以通報市府或1999。

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