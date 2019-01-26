澎湖花海開幕首日 花沒盛開人沒來...

2019-01-26 17:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖花海園區今日開幕，但首日受到大陸冷氣團南下、未有開幕儀式等影響，入園民眾相當冷清，同時部分花區因籌備不及，尚未進入花期，所幸重頭戲在農曆春節期間，應能及時在春節完全綻放迎賓。

今年澎湖花海園區，除了原有水波草原矮牽牛花海外，更於南側開闢「虹橋花毯」新景觀區，總面積廣達2.5公頃，提供民眾春節暢遊踏青首選。主題園區為「春虹獻瑞 花現蹤」，以多達10種花色的矮牽牛輻射出數條色帶，彷彿彩虹緞帶鋪散在大地上，跳動海豚、飛舞蝴蝶等花樣襯托出活潑生動的氛圍。

另外今年花海南側新設亮點「虹橋花毯」景觀區，中央以色彩繽紛的變葉木、威氏鐵莧、矮仙丹、大花朱槿、矮牽牛、薰衣草、五彩石竹、美女櫻、三色槿等織成彩虹花毯，主要動線由3座風車拱門串連而成，沿途可見虹橋造景與花繪圖樣穿插其中，將花海在風車聲中湧向更寬廣的區域，虹橋則如浪潮般湧動。

由於今年未如往年舉辦開幕儀式，加上大陸冷氣團南下，氣溫降低影響民眾出遊興緻，首日開放只有稀稀落落人群，而部分花區尚未開花，也影響民眾出遊意願，但根據花期推算，還來得及在春節期間全面綻放迎賓；入口處的可愛動物綠雕區，由綠雕小豬帶領牠的動物朋友們向大家一同拜年，彩虹拱橋加上大紅鞭炮與七彩風車展現濃濃的新年味。

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