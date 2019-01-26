台中也有刈包吉！議員鄭功進席開百桌宴寒士 幫媒合工作

2019-01-26 18:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市後車頭發展協會理事長、東南區市議員鄭功進，已連續5年與西北獅子會理事長黃文龍舉辦歲末寒冬送暖圍爐宴，希望能協助街友、中低收入戶及清寒家庭等弱勢族群脫貧，另外，順利連任市議員的他，感念地方鄉親支持，還捐出選舉補助款，在四育國中提供在地小吃，包括米糕、肉圓、湯包、茂谷柑、太陽餅，做公益也要拚經濟，透過在地業者共襄盛舉，結合民間力量，提供更多就業機會，協助寒士走出困頓。

今天中午的現場，除了義剪、義診、街頭藝人等攤位，還有多名輔導就職成功的案例現身分享經驗，台中市副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕，提早發送小紅包，獎勵學生們勤奮向學，民政局長吳世瑋、社會局代理局長陳坤皇、勞工局、文化局、衛生局、消防局、原民會以及警察局第三分局健康派出所都派員出席協助宣導；農業局也主動媒合和平鄉農會準備千顆茂谷柑，讓弱勢民眾在過年前能品嚐台中優質農產品。

鄭功進說，自己來自基層，沒有顯赫的家世背景，能夠順利當上民代，也是受到社會上許多人的幫忙，才能走到這一步，捐出選舉補助款，其實只是拋磚引玉，大環境不景氣，光是自己的選區，就有超過2000戶低收入戶，需要社會伸出援手幫忙。希望透過這次圍爐的機會，邀請接受媒合成功就業滿周年的寒士，分享他們的求職秘訣，並提供更多就業媒合工作機會，希望寒冬送暖活動不只救急，也要救窮。

梁姓業者說，鄭功進號召舉辦寒冬送暖的公益活動，自己每年都會準備上千份米糕，希望弱勢家庭在農曆年前也能吃飽穿暖，這次在理事長鄭功進的鼓勵下，他提供50個工作機會，讓有心重返職場的寒士「有錢、沒錢，討個工作好過年」。

鄭功進說，寒冬送暖，多數人都習慣選擇一次性的物資提供，但若要真正解決結構性的問題，必須從就業供給端做起，雖然舉辦寒士宴，在很多人眼裡看起來是「吃力不討好」的工作，但他相信，只要能真正幫助到任何一個弱勢家庭，這個活動就有續辦的意義。

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