正妹歌手裸上身「背帶遮乳」彈吉他 網友噴鼻血：凍未條

2019-01-27 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名創作歌手藤田恵名，日前拍攝了一系列清涼養眼的寫真，其中不乏上空出陣、僅以吉他背帶遮住重要部位的火辣照片，引起台灣網友一陣暴動。

藤田恵名的火辣照片，在日前被網友轉到PTT表特版，可愛俏麗的樣貌加上性感火辣的身材，讓網友看了通通「凍未條」；據《三立新聞網》報導，藤田恵名在14歲就已出道，不過知名度一直不高，直到後來推出DVD展露好身材，才引起粉絲關注。

最近她又推出描述校園霸凌話題的新作品「月が食べてしまった」，養眼的畫面加上獨特的唱腔，讓這支MV不到20日，觀看次數就接近130萬；藤田恵名的吉他也不只是拿來拍攝使用，她本身就是一位有實力的吉他手，不過也因為身材太好，她曾經在受訪時表示「有時候背帶會壓到胸部，不太舒服」。

網友看了藤田恵名的照片，紛紛表示「這個好讚啊」、「這到底是要聽他彈 還是看他彈啊」、「真的很會彈的感覺」、「動漫走出來的角色」、「超性感」。

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