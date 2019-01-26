嘉義一週2人心肺停止 民眾、救護員接力救命

2019-01-26 17:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕冷氣團陸續報到，嘉義地區近日溫差近10度，嘉義市消防局一週內接獲兩名男、女患者，突然心肺功能停止須救護勤務，經由熱心民眾跟鄰居分別替患者進行心肺復甦術（CPR），救護人員到場後再接力送院急救，兩人到院後均恢復心跳。

75歲邱姓婦人昨晚6點許，在嘉市西區博愛路住處突然失去意識，鄰居及時發現做CPR並通報119，救護人員趕抵發現已無呼吸心跳，接手急救並送醫，晚間7點03分恢復心跳；一名50歲陳姓男子，24日下午3點多在香湖公園散步，突然倒地失去意識，熱心路人見狀立即實施CPR，救護人員到場檢視無生命徵象，經接力CPR、以傻瓜電擊器電擊送醫急救，四點恢復心跳。

市消防局第一大隊第一分隊小隊長張耿彰表示，除民眾在救護人員到場前協助施行CPR，嘉義市還獲贈兩台心肺復甦機（LUCAS），也有助提高患者存活率，因其可自動為患者按壓心臟，救護人員搬運、包紮傷口時可讓急救作為不中斷。

嘉市衛生局國民健康科長林秀猜表示，根據研究，一天內溫差如超過攝氏9.4度，心肌梗塞發作可能性就提高，今晚到明晨可能出現10度低溫，提醒民眾清晨少外出，如外出應戴口罩、帽子保暖，起床時緩慢關節運動，讓末梢血液流充足再下床，運動前也要記得暖身。

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