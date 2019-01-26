台電當澎湖人好鄰居 舉行關懷獨居長者圍爐餐會

2019-01-26 18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電要當澎湖人的好鄰居！今在福朋喜來登飯店舉行「離島關懷獨居清寒長者」圍爐餐會，台電副總經理陳建益、公服處研究員袁梅玲專程抵澎參加，立委楊曜、議長劉陳昭玲也到場與民同樂，計有200餘人參加。

位在湖西的尖山發電廠，離島關懷獨居清寒長者公益系列活動，今年已邁入第7年，除了先前安排清寒長者購物金外，更首度在「星」級飯店舉行圍爐餐會，同時電廠更貼心服務，由尖山發電廠派出專車前往湖西各村接送，載乘141位長者團聚用餐，並由志工專人陪同進入會場。

尖山電廠廠長歐致誠表示，台電一向致力於社會公益，成為友善電廠，對於社會責任與關懷回饋絕對不會有任何折扣，近年來投入澎湖淨灘，對抗日益嚴重的海洋廢棄物，關懷獨居長者，組成志工隊進行家戶拜會，主動發掘問題提供協助，並提供優秀學子獎助學金，年節提供購物金及舉行圍爐活動等。

活動中也安排衛生保健、免費健檢及各類精彩表演等，讓長者們在歡樂環境中用餐，同時安排志工們上菜秀，並分別穿插在各桌間為長者服務，包括夾菜、倒果汁，到最後的打包服務，都讓長者們感受到無微不至的貼心服務，在溫馨氣氛感染下，每個人臉上都洋溢滿足的笑容，對於台電貼心服務讚不絕口。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/