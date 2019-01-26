太平洋燈會15米高「花蓮山豬」今晚點燈 燈光秀搶先看

2019-01-26 17:38

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮太平洋燈會今晚開幕，被民眾形容霸氣十足、高達15公尺的「山豬」造型主燈正式進入點燈倒數，由縣府觀光處經營的花蓮觀光粉絲團臉書專頁，已提前釋出「試燈光秀」短片，力邀民眾晚間7點半一起齊聚六期燈區，用熱情抵擋寒風、低溫，迎接豬年到來。

晚上7點領取開幕限量小鴨

花蓮「豬光寶氣主燈測試燈光秀」提前曝光，吸引許多民眾按讚觀看，位在六期主燈區的太平洋燈會今晚7點半正式開始，完整版的主燈秀、限定星空秀預計8點半登場，6點半即可到場排隊，7點領取開幕限量小鴨。

縣府觀光處說，全台最早開幕的燈會就在花蓮，山豬主燈已爬上高台，今晚將展現五光十色的燈光秀，位於壽豐鄉的鯉魚潭副燈區，紅面小鴨家族也已充氣充飽飽迎賓，將同步帶來精彩的夜間噴泉秀。

觀光處說，花蓮燈會是走春的好去處，邀約大家一同迎豬年慶元宵，「山豬」主燈即日起至2月24日，晚間6點至9點30分，每半小時展演3分鐘；鯉魚潭副燈區則會在每天上午10點起，每半小時有5分鐘的噴泉韻律秀。

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