新豐連2起棄置死雞 確診帶有禽流感病毒

2019-01-26 17:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕可惡！新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道北端鄰海道路附近，及新豐鄉某國小附近新豐溪，21及22日一連兩天被發現棄置死雞各約一百隻，家畜疾病防治所派員現場採樣，並進行周邊環境消毒，25日並確診為帶有H5亞型之禽流感病毒，警方已展開追查散播的元凶。

家畜所所長彭正宇表示，現場發現棄置死雞以土雞為主，都裝在飼料袋，各約10幾袋、100隻左右，雞隻屍體於採樣完後，依動物傳染病防治條例規定完成清運，並將採樣死亡的雞隻，送行政院農委會淡水家畜衛生試驗所進行診斷，25日已經確診，帶有H5亞型之禽流感病毒。

家畜所已對棄置地點半徑3公里範圍內的25家養禽場，展開疫情調查，初步調查週邊養禽場並無疫情發生。縣府環保局及警察局也將協助追查不肖棄置者，警察局長張榮興表示，棄置家禽屍體除了破壞環境衛生，更是造成動物傳染病散播的元凶，已責成轄下警力，積極偵辦中。

彭正宇說，去年全台發現98起帶有禽流感病毒的棄置家禽，竹縣近2年都無案例。初步研判，不排除是小型或家庭飼養的土雞染病。

彭正宇提醒，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地鄉鎮市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體者，依據動物傳染病防治條例，最高可處100萬元罰鍰，呼籲民眾應遵守規定。

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