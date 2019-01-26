麥寮「紫爆」發國家級警報 雲嘉南入夜前空品仍不良

2019-01-26 17:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天受到強烈大陸冷氣團影響，風速增強，雲嘉南地區出現地表揚塵，空氣品質（AQI）在橘色提醒至紅色警示等級之間，麥寮測站一度達到對所有族群都非常不健康的「紫爆」等級，環保署也特別對周邊20公里範圍，首度發布國家級警報。

根據環保署資料，麥寮地區風速於14時達14m/s，小時PM10濃度在中午達每立方公尺623微克，稍早AQI更上升到211，環保署即時發布首次空汚警報提醒民眾減少戶外活動等適當防護措施。除了發生揚塵現象，強烈大陸冷氣團也挾帶輕微境外污染物影響我國空氣品質，中部以北地區多在普通等級，沿海地區短時間達橘色提醒等級。

為因應揚塵現象，經濟部水利署中區水資源局集集攔河堰配合揚塵應變及水情，放流量36.8約萬噸（平日約26萬噸），持續放流中。雲林縣政府出動4台洗街車執行濁水溪沿岸鄉鎮環境清理，包括台19、濁水溪沿岸堤防道路、縣145、雲24、崙背鄉市區道路、雲10、雲4、154線、六輕聯絡道等路線，預計執行266.2公里。

另外，麥寮出海口10號越堤路低灘地也噴灑三仙膠10公頃作業。中午前後並通知消防局在不妨害救災勤務下出動消防水車，針對裸露灘地定點灑水作業，麥寮地區2車次。後亦通知麥寮公所針對營建工地加強灑水。

環保署預報指出，雲嘉南地區入夜以前風速偏強，空氣品質多為紅色警示等級，而根據最新氣象預報，明日風速減弱，揚塵現象將趨於緩和，空氣品質將在普通至橘色提醒等級。請民眾留意空氣品質變化適時做好防護，並多搭乘大衆交通工具，減少汚染排放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/