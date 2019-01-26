勞保提早1年破產？ 蘇貞昌：政府絕對負起最終支付責任

2019-01-26 17:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕外傳勞保將提早1年破產，行政院長蘇貞昌今天（26日）受訪時表示，請勞工朋友放心，勞保基金還有7000億，而且政府在明年還會撥200億進入，政府絕對負起最終支付的責任，絕對會保障所有勞工朋友的權益。

行政院長蘇貞昌今天到大肚參訪勝源機械公司，對於廚餘分流政策的爭議，蘇貞昌馬回應，政策都是一貫，就是要防止非洲豬瘟病毒侵入台灣，方法上也一再地逐步加嚴，也就是希望阻絕病毒於境外。

蘇貞昌也呼籲國人要注意不同的各種情況，會有病毒侵入的機會，譬如，廚餘如果有生的肉品丟入裡面，沒有經過高溫煮熟，讓豬吃到的話，就會感染病毒，所以希望生的就丟在一般的垃圾，焚化處理就會阻絕病毒。

但如果是一般的廚餘，也是會經由養豬場、廚餘養豬業者來經過高溫蒸煮，所以只是處理的方法在提醒民眾，並不是政策有混亂，要請民眾從各方面來注意，讓病毒阻絕在台灣境外。

蘇貞昌也說，政府一再呼籲不要攜帶肉品進入台灣，即使到美國，也不可能攜帶肉品進入美國，尤其是台灣隔壁就有非洲豬瘟非常嚴重的中國，現在年節將近，還是不斷地有旅客攜帶肉品入境，所以就在阻絕的方法上加強、加嚴。

因此，政府從昨天凌晨零時起，對於外籍旅客攜帶肉品進入台灣被處罰，如果不繳清處罰的錢，就不准他進入，不但法令有據，而且試想，如果這個拒絕繳罰鍰的旅客，像昨天這個例子，讓他進入台灣，那他出境的話，他還會再回來繳罰鍰嗎？

蘇貞昌強調，這是政府在方法上逐步加強、更趨嚴格，並不是有混亂。

對於直播去農委會下標產品，蘇貞昌開心地說，他覺得農委會現在用直播的方式推銷農產品非常好，所以他也上網想看能不能買到黑珍珠。

蘇貞昌指出，他看很多認識的朋友也都上網，結果他也很好運買到了好米，台灣有很多好的農產品，農委會用這個，只不過是讓大家知道好東西跟好朋友分享，希望大家一起愛用台灣的農產品。

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