紙纖維藝術特展慶新年 「紅紙林」喜氣洋洋

2019-01-26 18:29

〔記者何玉華／新北報導〕擅長紙纖維藝術創作的樹火紀念紙文化基金會和國內纖維藝術家，即日起至3月31日在新北市藝文中心推出「紙紙入林日日春」紙纖維藝術特展，展場以紙纖維打造成一片映照節慶的「紅紙林」，紅通通的吸睛視覺充滿過年氣氛。

新北市政府文化局局長蔡佳芬說，「紙紙入林日日春」紙纖維藝術特展，展場以紙纖維打造成一片映照節慶的「紅紙林」，並以「節慶生活」出發，希望以藝術延續再造「紙慶春節」的文化新生命，帶給大家不一樣的藝術新年。

樹火紀念紙文化基金會說，以紙張纖維來源「樹木」發想設計，點綴具有當代設計感的紙花和薄纖紙垂幕裝置空間，5個主題展示「為什麼要過新年」、「新年的顏色」、「過去與現在的過年─年畫」、「藝術家的新年─豬光寶器紙雕塑」、「紙慶年年心無垢─紅紙田藝術裝置」，運用不同層次、觸感的紅紙，讓民眾體驗纖維的不同變化，感受「紙纖維」和「年節文化」的關係。

展場以薄紙牆和紙家具，虛實交錯地營造出大門、前堂、正廳、內院等漸進式的傳統院落居家空間，參觀動線設計營造出一種「登門拜年」的體驗。還有多張經典木版年畫，從門神吉慶、民俗風情到戲劇符像不一而足，一次感受天地四方的喜氣。

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