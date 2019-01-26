助輕、中度障礙者自立 心路號召民眾捐款支持

2019-01-26 18:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕有些人因為突如其來的巨變成為障礙者，有些障礙者因為缺乏學習機會，難以獨立生活。為了進一步協助障礙者重建，心路基金會籌辦愛重服務中心3年多，號召民眾能夠踴躍捐助，障礙者進步，也能減輕家庭及社會壓力。

愛重服務中心是全台唯一一間提供智能障礙者生活重建的單位，至今已協助80名障礙者有系統的學習生活及工作技能，走出去。中心主任王宜慧說，中心服務的對象中，曾有一位障礙者家中還有3名障礙手足；單親、無依親者也不在少數，佔服務總人數的3成，當家庭提供的支持受限，他們也容易受困不前。另外當家庭過於呵護，障礙者養成依賴的性格，也會拒絕長大因此合適的服務，讓他們不再只是「被照顧」，可以更獨立自主。

中心服務對象阿杰，自18歲從商職畢業後，就待在家裡，沒有什麼動力找工作。父母雖然對他疼愛有加，但也期待他能學習謀生自立，將來能減輕手足的負擔。於是透過介紹，讓阿杰來到愛重中心。

剛開始，阿杰是個「差不多先生」，他雖會表示「我要工作」，但社工廖曉慧觀察，阿杰不論是預備餐食、整理房間、練習做手代工等等，學習都較為被動，常常有完成就好。

而愛重中心的服務採2年期，第1年較多學習生活自理，第2年依照能力、興趣，預備工作所需的技能及軟實力。一年過去時，阿杰同一批入住的同儕們陸續「畢業」，每個歡送會都辦得風光，阿杰對於「工作」有了憧憬，學習變得積極。

去年輕度智能障礙的阿杰滿20歲，他將中心所學帶回家，協助洗碗、掃地、整理房間，爸媽詫異他的改變。阿杰也媒合到文具包裝的庇護工作，他在中心手代工反覆練習的物件組合包裝、黏貼標示等，讓他能勝任工作。

愛重中心服務障礙者轉入一份工作、在社區獨立生活，或進入下一階段的服務，王宜慧認為，「用對方法，每個生命都能重新來過」，但現行的政府制度下，以重度障礙者的補助最充足，然而愛重中心以服務輕度、中度障礙者居多，每年需要自籌的經費居高不下，皆在400萬元到500萬元之間，需要社會大眾捐款，支持障礙者生活自立，勇敢走出新路。

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