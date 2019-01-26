老戲院重生 北港大復戲院首映展

2019-01-26 16:48

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林北港大復戲院再展風華，雲林縣府今天在大復戲院舉辦工地現場首映展，讓年長者重溫戲院回憶，也讓年輕人見證歷史建築修復現況。

今天首映展包括縣長張麗善、雲林縣議員黃文祥、北港鎮長蕭永義、文化處長陳壁君及戲院所有人龔氏家族代表張秀丹與會。張麗善說，北港緊鄰北港溪，是台灣媽祖信仰重鎮之一，早年十分繁榮，曾有4間戲院，包括大復、北港、振興及國賓戲院，其中，大復戲院於日治昭和2年（1927年）落成啟用，當時稱為北港座，是北港第一家劇場建築，許多北港鄉親對大復戲院都有難忘的回憶。

張麗善說，大復戲院整修工程已完成50％，預計今年中可以完工，未來將融入雲林縣傳統藝陣、布袋戲等文化元素，讓大復戲院風華重現。

文化處長陳壁君說，整修完工後，文化處會將象徵傳統、現在及未來的藝術表現方式都帶進來，除了在地或國內的演出團隊，也歡迎國外藝文表演團體進來展演。

今天的首映展也邀請文資相關科系學生及關心地方文化的人士參加，由建築師導覽大復戲院修復設計與施工過程，現場也展示戲院相關歷史文物。

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