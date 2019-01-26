數百人高市府誓師 宣告國家清潔週起跑

2019-01-26 17:23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「108年國家清潔週活動」今在副市長洪東煒、環保局長袁中新號召下，鳳山、苓雅、三民區數百名志工集結鳳山行政中心誓師，由袁中新帶頭宣示「清厝才會富，高雄發大財」，大家捲起衣袖打掃環境。

「國家清潔週」每年配合民眾除夕大掃除習慣，於農曆過年前一週舉辦，今於鳳山行政中心舉辦活動，同時表揚高市去年環境清潔維護考核輔導及評比計畫績優單位，表彰各區清潔隊對於環境維護的努力。

環保局長袁中新表示，農曆春節大掃除的習慣，是民眾及市府共同維護市容的最佳良機，透過大家的合作，讓生活環境更乾淨，也希望民眾隨手做環保，共同打造一個清淨、快樂、富有且美麗的城市。

另針對今年氣溫預報顯示，氣溫相對較為溫暖，病媒蚊活動力較強，環保局呼籲民眾除了清掃室內環境及周邊道路外，水溝及積水容器也是清潔重點，請將廢輪胎、空瓶罐交由垃圾車清運，減少病媒蚊孳生源，才能有效防治登革熱。

活動現場設有宣導攤位及二手家俱展示等，整個清潔週將持續到2月3日為止，環保局將於1月28日起，加強受理大型廢棄物清運工作，春節只休初一至初三，除夕不休息，初四就上班，協助民眾打掃環境，過一個乾淨又舒適的春節假期。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/