學測作文「溫暖的心」 老師：要注意「前提和限制」

2019-01-26 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕今年大學學測作文題目是「溫暖的心」，和今天的低溫寒冷形成強烈對比。全中教評論老師、板橋高中國文老師官廷森提醒，「溫暖的心」不難發揮，貼近生活經驗，但考生寫作時需扣緊文本「陶潛傳」的「陶淵明對人子的善意」和蕭麗紅《千江有水千江月》的「外公對阿啟伯的善意」，若偏離「此限制」隨意發揮，便屬偏題，易寫難工。

國文寫作能測驗有兩大題，第一大題文本有兩個圖表，分別述明國人每週至少喝一次含糖飲料之人數百分比，以及每週平均喝的次數，分為國小生、國中生、高中生、成人及長者。

全中教評論教師說，國寫第一題知性題，取材國民健康署調查表，問題（一）由表一可明顯發現18歲以下青少年皆有偏好含糖飲料的趨勢，進而針對表二說明國中族群的男生應列為最優先宣導對象；問題（二）則是要考生針對「中小學校園禁止含糖飲料」表達贊成或反對的立場，考生須在400字短文內先清楚表達立場，並舉出相關實例加以說明和印證。

全教會評論教師群則認為，非選一是圖表判讀，只要檢索數據，學生容易回答；問題二可以檢驗學生平日的健教常識，就可以作答，這類素材會提醒學生重視與生活相關的學科，但如果學生寫反對校園禁止含糖飲料，比較不容易拿高分，反對的意見較易被侷限。

針對非選第二題情意題，全中教老師認為，問題（一）需分析文本分別說明陶潛及阿啟伯的善意。題目偏易，文白對比和昨天的國文選擇題一樣，學生需要有理解與表述的能力，才能作答完整；而問題（二）「溫暖的心」作文，答題關鍵在於能看出陶潛傳的精神，並細心讀懂文本，同時掌握「人子」所指涉的對象，得分關鍵在於考驗學生歸納統整、精確表述的能力，而如果以「善意」為題，取代「溫暖的心」，思考的範疇比較可以擴展，但也提醒學生取材不要太過浮濫的例證，只要表達出對於社會的關懷，就能符合命題的寓意。

國寫估可比去年增2分

得勝者文教老師林明進分析，今年國寫比去年增加10分鐘，非選兩題共50分，都比去年容易，去年平均分數是27.77分，今年預估比去年可增加2分，A和B+學生人數應會增加；針對非選二「溫暖的心」，和去年文本以詩人楊牧作品要考生以「季節的感思」作文相較，今年比較容易理解，「貪和貧之間」外公是設身處地為阿啟伯著想，把偷瓜行為歸於貧、而非貪，考生如以故事呈現，扣住「人性的光輝」和「替對方保留尊嚴」，以事件或情節來「說話」，較易得高分。

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