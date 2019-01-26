沙塵襲擊麥寮紫爆！ 中南部空品估晚間才漸改善

2019-01-26 16:31

〔記者邱灝唐／台南報導〕受到強烈冷氣團影響，中南部空品今日普遍不好，許多測站一早就出現「紅色」等級，儘管上午略有緩解，但中午又迎來新一波境外污染，麥寮更出現紫爆。台南環保局提醒，雲林以南的民眾在下午到入夜時，外出建議配戴口罩，在家不開門窗及減少戶外運動及曬衣。

根據環保署空氣品質監測網顯示，許多中南部測站出現紅色、橘色等級，位在台南的新營、善化、安南及台南等4測站也不例外，儘管上午因空氣水平流動，數據有稍微下降，但中午左右迎來新一波境外污染，數據再度飆升，最嚴重的數據出現在雲林麥寮測站，AQI在下午2點多上看211，屬「非常不健康」的紫色警戒，環保署也稱，由於北風強勁，沙塵嚴重，雲林以南空氣正在惡化，懸浮微粒PM10濃度快速飆升中。

對此，台南市環保局表示，今日凌晨因處於北風增強階段，西部污染物往南遞送，台南市汙染狀況稍有增加，上午雖稍有緩解，但中午再有一波境外污染，加上濁水溪出海口的強烈陣風，空品於午後又開始惡化，預計到晚上才會逐漸緩和。

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