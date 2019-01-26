台東窄巷陋牆彩繪世界名畫 變打卡新熱點

2019-01-26 16:23

［記者黃明堂／台東報導］台東國軍英雄館旁一條小巷平時難得一見人跡，台東女中22位女生利用寒假彩繪，兩旁牆面有多幅世界名畫，才一個星期就變成打卡熱點，讓小巷亮起來！

巷口一面鐵皮屋頂外牆漆上羅馬宮殿還有水池，重現名畫「羅馬許願池」場景，再往巷內走，宛如走進3D博物館，維納斯女神雕像、蒙娜麗莎等多幅世界經典名畫就在眼前，再往內走，「創世紀」的裸男女群像讓人嘆為觀止，短短50公尺的小巷，突然變得好精采。

台東軍人服務站站長曾仁政說，這條巷子有百年老樹，但平常不會有外人走進來，他思索要怎樣美化一番，結果縣議員林威志推薦找台東女中美術班來彩繪，獲得師生熱情參與。

東女美術老師康毓庭帶領22位學生，從寒假第一天就來畫，大家一起動頭腦想內容，決定將世界名畫搬進小巷，讓在地居民就近賞畫。

他們日夜趕工6天，其間還遇到下雨，牆面滲水無法上漆，甚至毀損畫作，但一幅幅來自世界知名美術館的館藏作品逐一取代斑駁牆面，還有世界遺址、海洋生物等童趣畫面。

軍服站今天特別辦了師生感恩茶會，邀請迴響樂團在巷內演奏，讓民眾賞畫聆聽音樂，民眾更忙著在一幅幅畫作前拍照打卡，孤獨百年的老樹突然感受到人氣旺盛。

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