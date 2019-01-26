竹縣柑桔展售與茶花展 力推春遊免費公車

2019-01-26 16:18

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣「柑桔的故鄉」柑桔展售暨茶花展活動，今起兩天在縣府前廣場與大廳舉辦，縣長楊文科趁機宣傳，縣府在春節期間推出的免費公車訊息，歡迎鄉親利用大年初二到初六（2月6日到10日）搭乘，到竹縣各景點遊玩的同時，別忘了買橘子伴手禮回家。

五條路線分別是新竹高鐵站-九芎湖休息農業區、新竹高鐵站-六福村主題遊樂園、新竹高鐵站-小熊博物館、新竹高鐵站-新豐紅毛港、竹東火車站-內灣（尖石）。

今起兩天，縣府前廣場除展售各式柑桔品種外，大廳還搭配新竹縣縣花－茶花藝術展示，同時為了因應即將到來的農曆新年，邀請國宴主廚張世耿，進行柑桔年菜料理示範秀，讓民眾感受到不一樣的水果吃法，新鮮又好玩。

農業處表示，新竹縣柑桔栽種面積2348公頃，品種有椪柑、海梨柑、桶柑及茂谷柑，去年11月陸續熟成後開始採果，其中以桶柑產量最多，約2.4萬公噸。今天配合茶花苗贈苗活動，吸引許多茶花愛好者排隊索取，27日還有一天可排隊領取美麗茶花，時間是上午10點及下午2點半。

兩天活動有多元化表演、柑桔酥免費品嚐、新年紅包袋發放、滿斤送好禮；凡現場消費柑桔20斤，有機會將泰國來回機票帶回家。

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