足甘心！NET服飾封舘2小時 供家扶生選購新衣好過年

2019-01-26 16:26

〔記者楊金城／台南報導〕足甘心，北台南家扶生今天樂翻天，NET佳里、新營及永康館同步封舘，資助家扶生圓夢，選購自己喜歡的新衣開心過年。

知名服飾品牌NET主富服裝股份有限公司捐贈80萬元提貨券給北台南家扶中心，展現社會企業愛心，家扶說，主富董事長黃文貞早年也有過辛苦的成長歲月，特別能感受弱勢兒期盼在過年前能穿新衣的心情，因此提供NET提貨券。

北台南家扶主任莊淑惠說，NET主富至今6次捐助金額計約480萬元，幫助北台南家扶逾2650人次兒少一圓過年穿新衣的夢想。

北台南家扶統計目前扶助1020戶弱勢家庭，近7成為單親，1成為新住民家庭，近2成為隔代教養家庭。其中列中低及低收入戶家庭高逹64%，平均月入低於25K的高逹73%。對孩子教育及生活負擔已是家長沉重的壓力，過年買新年可謂是奢望。

NET佳里、新營及永康館特地同步封舘2小時，家扶生開心的在館內挑衣試穿，吱吱喳喳的討論顯得歡樂，陪著2名孩子前來選購新衣的徐姓媽媽很感謝NET主富的愛心。

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