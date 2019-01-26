「燈花原鄉」迎新春！朴子親子彩繪燈籠 大師蔡龍進指導

2019-01-26 16:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子巿公所今天在朴子配天宮前舉辦「樸城燈籠彩繪活動」，吸引許多親子熱情參與，今年邀請到彩繪名師蔡龍進現場指導，與民眾一同創作出獨一無二的彩繪燈籠，作品將於春節期間在舊巿公所花燈園區展出迎春。

燈籠彩繪活動由東石高中熱舞社開場，報名親子們自備畫具來到配天宮廣場前，開始充滿年味的燈籠彩繪創作，朴子市長吳品叡說，公所準備的紙燈籠不僅環保還有古早味，要在上頭畫畫不比在平面畫圖紙上，要有些小技巧。

蔡龍進說，這次燈籠是淡粉紅，綠色、黃色、紅色等鮮豔色較能突顯，另外，燈籠有弧度和線圈，所以下筆的力道要輕，隨時調整；只見他輕鬆畫好年年有魚和金元寶，親子讚聲連連。

71歲的蔡龍進13歲時，開始在國寶級傳統廟宇彩繪大師潘麗水門下學藝，彩繪過的寺廟有迪化街霞海城隍廟、台北孔廟、艋舺龍山寺、木柵指南宮、台南碧雲寺、花蓮酒廠古蹟、日本琦玉縣三清宮等。

親子今天一起體驗朴子「燈花原鄉」傳統燈籠彩繪藝術，吳品叡說，創作的燈籠作品將在春節期間掛在舊公所前展出，朴子巿的彩繪燈籠、御賜花燈是全國聞名的年節傳統活動，歡迎全國鄉親春節假期來朴子走春，過好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/