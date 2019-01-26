竹縣新團隊首辦未婚聯誼 35對男女相見歡談未來

2019-01-26 15:37

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣長楊文科、甘秀美夫婦今天扮起月老，在竹東鎮蕭如松藝術園區，為35對青年男女牽紅線，並在看板貼上「青年成家」等標語，象徵青年政策正式啟動；新團隊首場未婚聯誼活動，共吸引219人踴躍報名，首梯錄取70名男女。

潮男潮女不跑宮廟求姻缘戴紅線，今天到竹東蕭如松藝術園區，參加由縣政府青年事務中心，首次辦理的「漫漫藝日緣」未婚男女聯誼活動暨青年議題講座。與會青年盡情欣賞園區日式建築與展覽，並一起互動玩遊戲，談工作、聊未來、說夢想，彼此留下美好印象與聯絡方式。

護理師彭小姐說，因為工作繁忙，較少機會認識異性，在親友鼓勵下報名聯誼活動，希望能多認識朋友。

楊文科也與會分享他與夫人的愛情故事。他說，自己年輕時只想到工作，沒有談戀愛，遇到夫人結婚迄今已40年了，上任後就想要幫青年成家立業；科技時代，大家都懂得賺錢也懂得生活，卻缺少交朋友的機會，希望藉這個機會，讓大家多認識朋友。

楊文科與地方人士在看板上，分別貼上「青年成家」、「就業機會」、「創新創業」、「青創貸款」、「在地選才」等標語，象徵啟動青年政策。

縣府表示，未婚聯誼活動，開放在新竹縣工作或居住的45歲以下單身青年報名。開放報名3小時即額滿，女性共60人，男性159人，礙於場地限制，最後依報名順序男女各錄取35人，平均年齡女性32.2歲、男性平均年齡34.8歲，最年輕為22歲、最資深45歲，科技業22人佔多數，其次是軍警消、公教人員共11人。

青年事務中心表示，下一步將規劃與竹北就業中心、勞工處及科技大廠人資處合作就業相關活動，在地選才、就地徵才，增加新竹縣青年們的就業機會。

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