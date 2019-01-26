新北河濱景觀橋 浪漫光雕過情人節

2019-01-26 15:37

〔記者何玉華／新北報導〕新北市高灘地工程管理處迎接金豬年與西洋情人節到來，即日起在辰光橋、新月橋及星光橋等3座河濱公園景觀橋裝飾光雕，以盼望、定情及幸福等主題營造浪漫光廊，展期至3月17日白色情人節止，每天晚上5點半至十點半點亮，為期51天。

三重區辰光橋的下方，是面積約6000平方公尺的大型地景「吹泡泡少女」，以簡單的線條描繪少女在草地上吹出愛心泡泡圖騰，自去年12月辰光橋開幕以來，夜間便清晰可見；因應情人節的到來，高灘處加碼3顆愛心，分別以圓球花燈、風車花燈及玫瑰花燈點綴其中，代表著少女甜蜜、飛揚與浪漫3種心情，在辰光橋旁盼望命定的戀人。

連接板橋與新莊的新月橋觀景休憩平台上，板橋端的「風之律」與新莊端的「曲之藝」平台周邊，護欄都以粉紫菱格圖案延伸至橋拱，點綴著溫暖的愛心燈片，以浪漫的氛圍迎接前來的情人；平台花圃中，不停轉動的風車暗示了臉紅心跳，可愛的KISS意象，祝福有情人在新月橋的見證下定情。

汐止的星光橋在鐵馬驛站旁的彩紅拱門，用玫瑰金燈飾裝飾成通往幸福的隧道，如雨過天青的彩虹，見證愛情長跑最終的幸福。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/