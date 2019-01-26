學測國文寫作「好發揮」 考生探討捷運博愛座文化

2019-01-26 15:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕去年起大學學測國文寫作單獨應試。今天是學測第二天，第二節考國文寫作，題目分為理性與感性題，理性用圖表分析學生是否適合攝取含糖飲料，台北市考生自身是運動員身分進行書寫，認為寫作題目很好發揮，寫起來得心應手，感性題則用陶潛文章，讓學生以溫暖的心發揮，有考生以台北捷運博愛座讓座文化，探討社會的溫暖現象。

萬芳高中考生曾品樺表示，理性題用圖表呈現小學生、中學生、老人年攝取含糖飲料，並輔以數據指出18歲以下男性攝取含糖飲料比例偏高。他想到目前中小學校園推動禁喝含糖飲料的政策，以此為例做發揮，文章描述他是贊成的態度，因為過多糖分會影響身體成長。

曾品樺笑說，他平常就有注意這類生活訊息，加上他是運動員更注重飲食的營養攝取，因為要維持良好體態，他用自身的經驗去寫作，覺得很好發揮，對寫作成績有信心。

感性題節錄「南史．隱逸．陶潛傳」及「蕭麗紅《千江有水千江月》」並要學生分享溫暖的心。萬芳高中考生林長欣表示，他以搭捷運的經驗，曾在捷運遇到身障人士，因此起身讓座，對方感謝也感受到溫暖，這題非常好寫，跟生活息息相關，因此提早寫完交卷。

育成高中蔡姓考生則表示，理性題用圖表分析學生是否該飲用含糖飲料，因為有圖與數據，也在大考中心的例題練習過相關的題型，很好發揮。感性題則用她看過的泰國感人廣告，闡述人的真誠以及與人為善的溫暖，寫得很順手，但因有文言文，寫作前還思考一下才寫。

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