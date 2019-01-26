林右昌表揚寄養家庭 給孩童溫暖

2019-01-26 15:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今日在柯達大飯店舉行寄養家庭授證表揚活動，基隆市長林右昌夫婦到場共襄盛舉，林右昌親自授證給45戶寄養家庭，並表揚服務滿10年以上的資深寄養家庭，感謝他們的溫暖付出；林右昌發給小朋友每人一個紅包，以及市長夫人吳秋英製作的手工餅乾跟蛋糕，預祝大家新年快樂。

林右昌致詞時表示，感謝每一位寄養家庭們多年付出，成為每一個孩子們最溫暖且強壯的依靠，讓孩子在寄養家庭有了全新的開始；林右昌在餐會中發給孩子一個紅包，吳秋英也帶著自製的手工餅乾跟「佩佩豬」造型蛋糕，祝大家新年快樂。

社會處表示，市府委託基隆家扶中心辦理寄養服務多年，截至去年底，共有55名寄養兒童及少年，感謝家扶中心30餘年來持續不斷地協助推動本市寄養服務，並全心投入輔導與陪伴寄養家庭之熱忱及動力。

投入寄養家庭18年的黃惠珍及丈夫施宣進，這些年來，已陸續照顧33個孩子，黃惠珍說每個失依孩子背後都有段辛酸的故事，曾經有個孩子因為家暴導致腦部受傷，她每星期要帶他去復健4次，看到他可以行走、講話，內心好感動，可惜後來因為回到原生家庭中斷復建，讓她覺得很不捨。

不過，也有照顧的孩子雖然已經長大成人，逢年過節還會回來這個「家」，也讓她們的付出，有了最好的回報。

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