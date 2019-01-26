國寫出校園禁糖飲分析 再引陶淵明考「溫暖的心」

2019-01-26 15:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年學測的國文寫作實施第2年，今年考題共分2大題幹，先考圖表判讀，並要考生寫出「校園禁含糖飲料」政策分析論述；再用陶淵明傳、作家蕭麗紅短文改寫等，要考生以「溫暖的心」為題，分享人對人的善意經歷。

今年國寫的第1大題，探討「高糖飲食」議題，提供圖表，呈現全國各年齡層每週喝含糖飲料的人數百分比與平均次數，要考生說明闡述何者最須優先減糖？並撰文表達「中、小學校園禁止含糖飲料」的看法與論述；

國寫第2大題，則提供古今2篇短文，先引《南史‧隱逸‧陶潛傳》來描述陶淵明要兒子善待勞役；再改寫小說家蕭麗紅的《千江有水千江月》段落，描述外公躲貧戶偷瓜的體貼，要考生說明，並以「溫暖的心」描述分享類似的經驗或體會。

大考中心主任劉孟奇表示，經闈場內老師與試考生分析，今年國寫兼具理性與感性、傳統與現代，貼近生活並切合社會脈動，如第1大題就取材全球性的重要議題「高糖飲食」，並提供圖表判讀，考生須有資訊統整及判斷力，注重分析與評論，寫出個人看法。

劉孟奇說，第2題則涉及日常人情事理的感性與實踐，試考生認為，要注意2篇文本概念的差異，並找出核心價值，才能選用合適題材來抒發自己體會，整體試卷中規中矩，要高分需有精熟寫作或富有創意的新視角。

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