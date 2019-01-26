作文感性寫「溫暖的心」考生憂成「灑狗血」大賽

2019-01-26 15:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國寫作文題目理性題要論述贊成或反對校園禁止含糖飲料，感性題目要寫「溫暖的心」，台中考生不少人認為理性題好發揮，但感性的「溫暖的心」看似好入手，要寫到讓人「有感」不易，更有人憂恐淪「灑狗寫大賽」。

國文寫作題目分兩類，理論論述以是否贊成或反對校園禁止含糖飲料，台中一中有不少考生表示反對禁止，考生均認為為若僅有禁止手段卻未教育學生正確觀念，讓學生因清楚知道含糖飲料的壞處而不喝，禁止也僅徒具形式，因為學生課後還是會大喝特喝，一點意義也沒有。

考生多認為論述文好寫，可依個人觀點論述，可以黑白分明，比較沒有模糊空間。

至於感性類題目「溫暖的心」，考生直言看似好下筆，但卻又清楚要寫到讓人「有感」不易，台中一中張姓學生寫曾參與關懷街友活動，從中了解街友的無奈及人生故事，也立志未來要當有溫度的社會改革者；林姓學生寫來自鄉下純樸之地，父親父收留車子拋錨的陌生人到家中過夜，感嘆社會變遷，人的天性中溫暖的心漸失。

陳姓考生則以自己為例，寫出曾受到親友給予的溫暖，幫自己找到信心的心路歷程等。

考生雖認為題目好寫，卻也指出，因為大家一定都會著墨一些良善的行為舉止，結果將是大同小異，要同中突出不易；甚至有考生擔心，可能有為要同中求異，恐會淪為「灑狗血大賽」，平實寫作的人討不到好處。

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