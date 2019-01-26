台東航站大廳白色鋼琴 劉櫂豪追蹤出動人故事

2019-01-26 15:01

［記者黃明堂／台東報導］立委劉櫂豪經常搭機往返台東台北，最近在台東航空站候機時常聽到鋼琴聲，被吸引後，追蹤出比音樂更動人的生命樂章！彈奏者吳坤穎在媽媽陪伴下音樂自療，走出車禍腦傷，樂在用音樂暖人心。

劉櫂豪兩年前爭取經費改善豐年機場候機大廳的座椅等各種設備，提昇機場服務品質，還建議航站擺個鋼琴，讓來往的旅客享受琴聲的美好，沒想到，真的有了一部白色鋼琴，連他自己也不知道，最近聽到琴聲，竟是來自一位從鬼門關撿回一條命的青年之手。

今年38歲的吳坤穎6年前在高雄騎機車上班時自摔造成嚴重腦傷，昏迷了兩個半月，有一個月，頭蓋骨是被拆下來冰凍著，經歷生死關頭。出院後，左半邊身體每天處於痙癴狀態，但在媽媽的愛，加上努力彈琴復健，吳坤穎說：「現在不會痙癴了，連醫生都覺得醫學無法解釋」。

雖然須持拐杖或坐輪椅才能行動，但重拾國小到高中學習的彈琴能力來教學生，去年從學生口中得中機場有部鋼琴，自己就來彈了，他很感謝航站主任詹淮元不僅不嫌他肢體障礙，還熱心幫他報名志工訓練，從此，就在航站彈琴。

吳坤穎說，每天都想來彈琴，媽媽不能載他時，就自己推輪椅來，用音樂撫慰來來往往的人們，看到不同的人，就彈不同的音樂，國台語、世界名曲、流行樂或老歌都彈，也因此，結交各地旅人當朋友，連外國人都會跟他用電子郵件連絡。

劉櫂豪今天特別到機場大廳聽他演奏，也希望吳坤穎的故事，可以傳遍每個角落。

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