新豐公所串聯社會資源 協助弱勢家庭過好年

2019-01-26 14:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕歲末寒冬，新竹縣新豐鄉公所與鳳蓮宮、池和宮，攜手號召民間團體與善心人士舉辦寒冬送暖感恩活動，發放紅包和民生物資，提前為鄉內250名中低收入戶及弱勢家庭賀年；當地仰德高中出動餐飲科、時尚造型科和電子商務科學生，準備美味餐點、義剪及安排VR科技體驗，讓大小朋友開心過好年。

每到農曆年前，新豐鄉公所多年來串聯社會資源，舉辦寒冬送暖感恩活動。今年由鳳蓮宮提供民生物資，池和宮、新豐鄉青溪協會及山崎獅子會提供低收入戶每戶500到1600不等的春節慰問金，遠在新竹市的崇德會愛心不設限，也捐贈新豐鄉公所物資一批，協助弱勢民眾過好年。

捐贈活動今早在鳳蓮宮舉辦，新豐鄉長許秋澤表示，近年經濟不景氣，弱勢團體少很多社會資源，而地方政府資源有限，因此號召各界一起貢獻力量；他並頒發感謝狀鳳蓮宮主委何啟煥、池和宮主委郭格等代表，感謝兩大宮廟和社團慷慨解囊，讓這些過的比較辛苦的朋友，感受到社會的關懷。

仰德高中配合舉辦「仰德有愛～愛在新豐」社區服務，由餐飲科學生事前烹煮香噴噴的炒米粉和蘿蔔貢丸湯，招待與會鄉親；時尚造型科學生為民眾義剪新髮型，增添好氣色；電子商務科學生則出動空拍機，並準備VR設施，讓小朋友和年輕人體驗影像新科技。

仰德高中校長甘能賓說，透過社區親身服務與鄉民互動，除讓學生發揮一技之長，也是品格教育的一環。

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