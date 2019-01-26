林口教育基金會歲末公益贈書豐富地方閱讀資源

2019-01-26 14:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕財團法人林口教育基金會為鼓勵學童多閱讀，長期贊助圖書館購書經費，今年已邁入第三年，今天再於林口竹林山觀音寺舉行公益贈書儀式，由新北市立圖書館館長王錦華代表受贈，王錦華也回贈感謝狀，感謝林口教育基金會回饋鄉里，協助充實圖書資源，提升兒童與市民的閱讀量能。

王錦華說，林口教育基金會長期挹注經費資源，協助林口分館購置圖書，不僅開啟閱讀學習的無限可能，更期盼藉由拋磚引玉的方式，未來能有更多企業單位加入推動新北市閱讀運動的行列。

林口分館這次一共購置了包括百大精選好書、童書、以及各類熱門暢銷書等2百餘本新書提供民眾借閱，圖書館並將於林口分館設置專區，希望民眾都能閱讀的開心。

市圖林口分館主任陳昱汝說，林口教育基金會前身為林口國中教育基金會，由林口國中熱心教育的家長們於2001年共同集資成立，2003年5月更名為「財團法人林口教育基金會」，募集更多林口地區的經費與資源，挹注林口地區學童的教育學習，是林口地區唯一的教育基金會。

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