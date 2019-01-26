過分！誰拿滅火器亂噴？ 公共湯屋變成「雪屋」

2019-01-26 13:32

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區磺港里「磺港公共溫泉」男湯室，日前遭人蓄意破壞，有人持滅火器四處亂噴，整個浴池及地板全部白色粉末，來泡湯的居民看到傻眼，大罵怎麼「湯屋」變成「雪屋」，當地里長許明熙說，被破壞後的公共溫泉湯屋多日無法使用，十分不方便，沒有公德心的破壞行為相當要不得，已報警追查。

磺港里長許明熙說，24日上午9點多，有里民去下男湯洗浴，看到景象差點昏倒，整個浴池遭蓄意破壞，滅火器噴灑整間，實在很誇張，溫泉公共浴室是地方特有，也是里民身心放鬆的所在，豈容有心人士蓄意破壞，不管此人動機為何，已報警調閱相關監視器嚴辦。

許明熙表示，這處男湯泉水是地下湧出，水質相當不錯，多是當地居民前往洗浴，還有觀光客專程來，目前男湯已封起來，希望金山區公所在這兩天內清洗完恢復開放，很多里民都覺不方便，他呼籲，大家一起用心維護，不容有心人士破壞。

他表示，滅火器白色化學粉末噴得全池都是，要全部抽掉泉水清洗，相當困擾，懷疑是年輕人所為，玩得太過分，明顯已毀壞公物，區公所將依法究辦。

里長把遭人蓄意破壞畫面貼在北海岸全民聯盟公社，網友大罵太沒公德心，如果抓到要叫他們每天來打掃男湯。

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