學測第二天 考生認為數學較簡單「不用轉那麼多彎」

2019-01-26 13:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕今天是大學學測第二天，上午考數學科，新竹考區試務中心表示，新竹中學考區有一名考生發生手機鈴響違規，其餘並未傳出重大舞弊狀況。

今年數學考科的難易度，考生普遍認為較簡單，新竹高商跨考大學學測的王姓考生說，今年數學科與模擬考、歷屆試題相較顯得較簡單，寫起來得心應手，作答時「不用轉那麼多彎」，考題也有結合公投時事，算生活化。另名新竹女中吳姓考生也認為比起模擬考和去年考題，今年數學較簡單。

不過竹東高中一名宋姓考生認為，今年數學看起來雖然簡單，但題目中卻藏有陷阱，如正、負號要很仔細看，不小心就會看錯、算錯，考題也出現選舉投票題目，不過他仍對自己有信心能考取好成績。

新竹考區試務中心呼籲，學測首日仍有許多考生忘記攜帶證件，大考中心雖已經取消製發准考證，改寄發考試通知，但考生應試一定要攜帶目前採認的5種有效證件應試，包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等，其他皆屬無效證件。

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