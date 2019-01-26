北橫公路「最後一哩路」近18億 土方竟有電磁爐、吸塵器

2019-01-26 13:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕被定位為苗栗縣北部交通動脈的「北橫公路」，正進行整體工程最後一段的斗煥坪到三灣工程，經費17.9億元，路基回填土方卻被發現摻雜有電磁爐、吸塵器等垃圾廢棄物，縣議員陳光軒直批離譜，除要求縣府工務處了解，並懷疑已完工路段是否也是如此？呼籲政風相關單位介入調查。

縣府工務處長趙清榮表示，接獲議員反映後了解，為土方包商於載運土方進場前，未先行剔除，坦言「這些廢棄物本來就不能回填，是不合格的土」，已要求以機器、人工撿除；工務處也要求監造商加強土方來源控管，並針對此事件提出檢討報告，後續依報告內容處分。

陳光軒昨天接獲民眾反映，指縣府正進行的北橫公路斗煥坪到三灣段中的平安大橋路段的路基回填土方，裡頭摻雜垃圾廢棄物，他隨即請助理到現場了解，發現回填土方內，有輪胎、吸塵器、保特瓶、尼龍袋、安全帽、塑膠網、保特瓶等廢棄物。他今天再度前往工區，現場工人又陸續清撿出的電磁爐、鐵條、枯木、破麻袋等廢棄物，堆成一座小丘。

「這就是我們苗栗縣政府的公共工程嗎？我們所走的馬路，底下埋的就是這些東西？」陳光軒痛批，北橫公路的「最後一哩路」三灣平安大橋路段的工程回填土方，竟有大量垃圾廢棄物，如此的施工品質，難怪使得縣內道路總是坑坑洞洞屢遭詬病。

陳光軒說，若沒有被民眾發現這些廢棄物摻雜在土方裡，待瀝青封層後，就全都看不見了，他也合理懷疑北橫公路已完工路段是否也是如此？呼籲政風相關單位介入調查。

趙清榮說，已完工的路段，道路品質都有經過壓實度等相關檢測合格，且路基級配層為30公分，若有不能回填材料，在土方鋪整時一定會被發現，不會有摻雜廢棄物的情形。

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