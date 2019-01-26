羅東文化工場辦發票市集 DIY玩體驗送愛心

2019-01-26 13:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府文化局今在羅東文化工場，舉辦「2019歡樂宜蘭年」期前活動，於文化工廠辦理發票市集，共有46個攤位，讓民眾以捐發票的方式，參與各攤位的DIY體驗及商品兌換；文化局指出，活動募集到的發票，將全數捐給宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，於寒冬中為弱勢家庭送暖。

「歡樂宜蘭年」今年邁入第26年，預計2月4日除夕夜開幕，7日閉幕，期前活動今上午10點率先於羅東文化工場登場，縣府辦理「捐發票、送幸福－除舊送暖過好年」活動，以「捐發票、送幸福」的方式，邀請民眾到各攤位參與創作年獸、手作燈籠、名家春聯揮毫及年畫拓印等DIY活動。

另外，表演舞台區邀請學校孩童共同參與，由宜蘭特教中心開場為，現場也安排街頭藝人隨機演出，與民眾近距離互動；文化局指出，市集募集的所有發票，將全數捐贈給宜蘭縣社會福利聯合勸募基金會，盼在寒冬中送暖。

文化局指出，除夕守歲晚會當日，將由演出團隊進行「趕年獸」橋段，帶動現場所有觀眾一起加入趕年獸演出，年獸會乘載著所有的不愉快離開，讓人翻轉壞運，迎接新的一年，歡迎民眾當天有空到文化工場欣賞。

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