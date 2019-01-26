寒冷中答題很有感 學測數學考氣溫和咖啡銷售關連性

全教會高中數學教師評論，今年數學科選填C操場問題，測驗閱讀理解，且參考數值中提供 π 的概數，提供未來計算機融入的可能題型。（全教會提供）

2019-01-26 12:51

〔記者林曉雲／台北報導〕寒冷中答題很有感！108年大學學測今天第一節考數學，全中教評論教師、北一女數學教師吳銘祥表示，單選題第6題將氣溫與咖啡銷售相關性，氣溫愈低，賣的愈好，融入生活習慣與今天低溫，讓考生十分有感，只要看懂題目提供兩者相關係數為-0.99，高度相關的線索，便可利用線性函數推算，不需要繁雜的數據分析運算。

全教會數學科評論教師、新竹女中數學老師楊伯軒說明，今年考題難中易皆有，簡易題目運用數感即可迅速求解，難題皆在選填末頁，應相當具有鑑別度；單選6結合咖啡銷售量與氣溫關係之生活情境，解讀數據預測趨勢，頗具數學素養；選填D結合時事公投議題；選填C操場問題，測驗閱讀理解，且參考數值中提供 π 的概數，提供未來計算機融入的可能題型；至於多選9題目中七個數字任取兩數，建議應清楚說明兩數相異或相同，簡言之公投時事入題，讓學生對數學與生活有感，整份試題難度中偏易，對於程度中等但持續努力且面對考題都願意嘗試的學生有鼓勵到。

北一女中數學教師 吳銘祥表示，從一開始的單選題就平易近人，讓學生能有信心往下完成，而平時讓學生望之卻步的多選題，也一改往常，只要願意將題目看完及動手的同學，都可有不錯的表現，第二部分填充題中，大多都在解聯立方程式即可完成，無需過多鑽牛角尖的思考，並無太多跨章節的問題，大多都是單一單元的問題；在多選題中也將健康檢查大腸癌篩檢放入題目，學生只要將機率與資料整理融合進行判斷與分析,即便題幹與選項敘述雖然較多，但只要細心閱讀便可完成，而填充題當中也結合時事將公投融入題目，讓學生有親切感，學生也只要利用文氏圖就可完成。

吳銘祥老師表示，在108課綱後，強調的數學素養入題的考試方向，今年有放入約莫3至5題，即便與大考中心前些日子公布的素養試題雖不盡相同，但較為簡單且平易近人，學生僅需有生活觀察及閱讀分析能力即可解決。

補教老師解創智表示，今年預估均標會上升，頂標和前標不動，對中間學生有利，題型平易近人，前10題簡單易懂，只有第11題大腸癌篩檢的題幹稍長，大考中心偏重素養題與生活結合，增強學生的學習動機，五標估頂標12、前標10、均標7、後標4、底標3。

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