聽完音樂會演出後不急著鼓掌 愛唱歌手合唱團創舉要你沈澱

2019-01-26 12:32

〔記者歐素美／台中報導〕 中部知名的「愛唱歌手合唱團」將於27日下午2點半，在台中市中興堂舉辦「因愛而唱五〜勿擾 詩在靜謐之處浮現」音樂會，首創鼓勵觀眾欣賞完樂曲後不必急著鼓掌，先讓音樂餘韻發散一會兒，聽聽自己的心跳、聽聽鄰座觀眾的呼吸、聽聽腦內的嗡嗡作鳴，安靜深度感受音樂帶來的感動、久久之後再給予掌聲。

「愛唱歌手合唱團」結合台灣音樂人交響樂團，將演出布魯克納《E小調第二號彌撒》及莎士比亞《十四行詩》、美國作曲家大衛麥修《花落之日》等，音樂會所有結餘並將全數捐贈台中市立善水國民中小學，協助弱勢青少年。

「愛唱歌手合唱團」於2013年在台中成立，「因愛聚合，以唱為樂」是該團宗旨，成員來自各界合唱藝術愛好者與資深表演者，藝術總監暨指揮為聲樂家林慧芬，2015年起逐年規劃舉辦「因愛而唱」系列音樂會，結合合唱之美與慈善關懷，期以音樂感動人心。

5年來，該團並進行多場校園巡演，推廣合唱音樂，2015年全團自費前往花蓮，獻聲花蓮門諾醫院關懷醫病，安慰中途學校迷失的學子，年年捐出演唱會盈餘，受益對象包括惠明盲校和拍攝「老鷹想飛」的台灣猛禽研究會、三芝老人養護中心、雲林縣少年安親學園，完成「獻聲」社會的夢想。 2016並曾受邀代表台灣遠赴德國基欽根音樂季，揚聲海外；台中國家歌劇院演唱開幕歌劇《迷宮魔獸》；2017年更受國藝會補助委託創作《福爾摩沙彌撒》世界首演，成為全台知名指標合唱藝術團體。

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