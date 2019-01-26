350元全鴨只賣99元 斗南年貨大街排長龍

2019-01-26 12:34

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林斗南年貨大街今天開幕，現場有多項優惠價搶購，一隻350元全鴨只賣99元，一包280元的菜脯鴨特價99元等，吸引許多民眾一早到現場排隊搶購，明天還有一天一樣有全鴨一隻99元特價。

春節將屆，為方便民眾選購年貨，斗南鎮公所、雲林縣議員蔡東富服務處今、明兩天在斗南順安宮前舉辦年貨大街活動，現場有60家商家進駐，販售物品吃喝玩樂都有，尤其過年應景食品、商品應有盡有。

台野畜產公司繼支持年菜，這次也響應年貨大街活動，提供全鴨99元特賣，台野畜產公司總經理林和成表示，全鴨原價350元特價99元，2天原各提供100隻，因為排隊民眾太踴躍兩天又各加碼50隻。

斗南鎮長沈暉勛表示，今年年貨大街原本預估開放招商50攤，但開放線上報名的第3天就已額滿，有許多斗南的青創攤位，公所很願意來支持斗南年輕人創業，未來會提供更多機會鼓勵年輕人回鄉創業。

斗南年貨大街有許多優惠產品，包括薑母鴨個人份原價99元特價50元，油雞腿原價250元特價145元，雞蛋原價52元特價26元，黑米燒海苔買一送一特價50元，水林地瓜打卡免費送水林地瓜，每日限量150元。

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