教師評學測數學近5年最易 放棄者會後悔

2019-01-26 12:15

〔記者吳柏軒／台北報導〕上午大學學測數學科剛結束，解題的高中教師也評析，認為該試卷是近5年來最易的題目，各冊分布平均，甚至有1、2題可用國中學習經驗來解題，研判要拿15滿級分，原始分數需92分才行，但試卷有助數學教學，更直言放棄數學者「一定會後悔」。

台北市麗山高中老師黃靜寧分析，今年試題數與106年相同，但難度明顯降低，更保守估計是近5年來最簡單的一份數學試題，考生測驗時應算愉快，出題範圍在高一高二共4冊，各冊分布大致平均，較著重第2冊，且計算量不大，符合學測精神，測驗考生學習狀況如何。

黃靜寧還表示，今年更出現了與國中課程銜接的試題，如多選第8題、選填C等題目，只要考生用國中的學習經驗即可作答，另也出現時事題，如多選第11題用罹癌健檢的比例出題，並也考出計算操場跑道等，希望刺激學生熱愛運動之餘，也能用數學來解決問題。

黃靜寧認為，整份試卷沒有複雜計算，鼓勵學生不要放棄數學，直言今年放棄的人「一定會後悔」，預估今年要拿到15級分的滿級分成績，原始分數需衝到92分左右（去年約90分），認同今年出題，盼大考中心維持今年試題難易程度。

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